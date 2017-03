[Critique ciné] La Confession, sans peu d'intérêt

Jean-Pierre Melville avait adapté le roman de Béatrix Beck en 1961 sous son titre original (Léon Morin, prêtre) et avec le duo Jean-Paul Belmondo-Emmanuelle Riva. Pour jouer le jeune curé ouvert et séduisant, et la jeune postière athée, communiste, qu'il va réussir à troubler sous l'Occupation allemande, Nicolas Boukhrief a choisi Romain Duris et Marine Vacth (révélée par Ozon dans Jeune et jolie). S'ils mettent du coeur à leur interprétation, les deux ne secouent pas l'académisme d'un film dont l'intérêt ne s'impose jamais. Entre l'élan de l'amour et le roc de la foi, le spectateur peine à trouver sa place.

DE NICOLAS BOUKHRIEF. AVEC ROMAIN DURIS, MARINE VACTH, ANNE LE NY. 1H56. SORTIE: 08/03. **(*)