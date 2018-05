[Critique ciné] Gutland, thriller rural prenant

Une bien bonne surprise que ce film de genre luxembourgeois, retournant habilement les conventions tout en offrant un suspense intense et une très appréciable profondeur humaine. Un homme y débarque dans un petit village. Il vient d'Allemagne, où les nouvelles d'un fait divers suivi de fuite peuvent faire peser sur l'étranger quelques méchants soupçons. Mais au jeu des secrets à dévoiler, ou à protéger, la communauté n'est pas non plus sans zones d'ombre... Frederick Lau campe avec une rude intensité le nouveau venu, face à une Vicky Krieps dont le Phantom Thread de Paul Thomas Anderson a fait une vedette internationale. Derrière la caméra, Govinda Van Maele filme juste et signe un thriller rural prenant.

De Govinda Van Maele. Avec Frederick Lau, Vicky Krieps, Marco Lorenzini. 1h47. Sortie: 30/05. ***(*) >> Lire aussi notre interview de Vicky Krieps.