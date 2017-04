[Critique ciné] À bras ouverts, un peu poussif

Dirigeant à nouveau le tandem Christian Clavier-Ary Arbittan, il aborde cette fois la question Rom, au fil d'une intrigue où un riche intellectuel de gauche (Clavier) prend l'engagement public d'accueillir une famille de gens du voyage. Il sera pris au mot et devra héberger Babik (Arbittan), une situation qui n'ira pas sans causer des soucis... Se piquant de dénoncer l'hypocrisie et les préjugés visant les Roms, le film un peu poussif use lui-même de clichés navrants. Un comble!

DE PHILIPPE DE CHAUVERON. AVEC CHRISTIAN CLAVIER, ARY ARBITTAN, ELSA ZYLBERSTEIN. 1H32. SORTIE: 05/04. **