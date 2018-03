Claudia Cardinale invitée d'honneur du Brussels International Film Festival

Pour sa première édition, le BRIFF a décidé de consacrer une rétrospective à l'immense Claudia Cardinale, figure de proue de l'âge d'or du cinéma italien au 20e siècle. L'actrice des films Le Guépard, du grand Luchino Visconti, palme d'or à Cannes en 1963, du légendaire western de Sergio Leone Il était une fois dans l'Ouest ou encore de The Pink Panther aux côtés de Peter Sellers, débarquera à Bruxelles du 20 au 22 juin prochains pour inaugurer cette première édition du festival et surtout encadrer cette rétrospective la mettant en lumière.

Après Guillermo Del Toro, annoncé pour une masterclass exceptionnelle au BIFFF, c'est la deuxième immense star de la scène cinématographique internationale à être présente dans un festival bruxellois cette année.

Le festival aura lieu du 20 au 30 juin prochain et les projections seront opérées à Bozar, Flagey et UGC et également dans les salles des cinémas Palace, Galeries et Vendôme. Mais le festival proposera aussi des sessions en plein air au Mont des Arts et sur le boulevard Anspach. La compétition est divisée en trois catégories : une internationale, une européenne et une nationale.

Guillaume Scheunders