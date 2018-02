Après Jean-Paul II et Benoit XVI, le pape François aura lui aussi droit à son documentaire

Après avoir notamment parlé du réalisateur Nicholas Ray, des Japonais Yasujiro Ozu et Yohji Yamamoto ou encore du photographe Sebastião Salgado, Wim Wenders a cette fois-ci choisi comme sujet le souverain pontife. Après quelques-uns de ses prédécesseurs, le pape François figurera donc lui aussi dans un long métrage, dans lequel il parlera de l'univers et de la vie en général.

Pope Francis - A Man of His Word, qui a reçu l'aval du Vatican et un accès inédit au Saint-Siège pour un cinéaste, le pape s'adresse directement au public pour parler d'immigration, d'écologie, d'inégalités de richesse et du rôle de la famille. "Acceptant les questions de gens venus de tous horizons, le pape François répond aux agriculteurs et ouvriers, aux réfugiés, enfants, aux personnes âgées, aux prisonniers", ajoute le communiqué.

Le documentaire montre le souverain pontife de 81 ans arpenter la planète, avec des images d'archives de ses interventions aux Nations unies, au Congrès américain ou à Yad Vashem, le centre dédié à la mémoire de l'Holocauste à Jérusalem.

"Le pape François est un exemple vivant d'un homme qui tient sa parole. Dans notre film il parle directement au spectateur, très honnêtement et spontanément", avait souligné Wim Wenders, trois fois nommé aux Oscars pour Pina, Buena Vista Social Club et Le Sel de la Terre, au moment où son projet avait été pour la première fois dévoilé l'an dernier.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien archevêque de Buenos Aires, né Jorge Mario Bergoglio, apparaît dans une production cinématographique. L'année dernière, celui qu'on surnomme le "pape des pauvres" avait déjà fait une apparition sur le grand écran, en jouant son propre rôle dans le film d'aventures pour enfants Beyond the Sun.

Le documentaire sortira le 18 mai aux États-Unis, aucune date n'est encore connue pour la Belgique.