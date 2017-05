L'oeuvre de la semaine: Le gros orteil...

Sur une suite de déliés dansants apparaissent des figures rondes et fragmentaires, enchevêtrées les unes dans les autres parmi des objets divers et des fragments de nature. Noués dans un destin commun qui paraît inextricable, les personnages possèdent la saveur grouillante des illustrations de contes pour enfants, leur bonhomie souriante et leur acidité pétillante.

L'artiste s'amuse. Elle nous invite à la suivre dans un délire virevoltant qui n'est pas sans évoquer les images doubles et autres pièges visuels et paranoïaques de Salvador Dali. Et comme dans l'aventure surréaliste, elle s'appuie sur un texte littéraire qu'utilisa aussi le maître de Cadaques.

Ici, "The BIg Toe", un conte américain qu'on raconte aux enfants sages pour leur faire peur avant de les confier au sommeil. Un jour, un petit garçon découvre dans le jardin, un pouce qu'il ramène à la cuisine et que sa mère cuit avec la soupe. Après le repas où chaque membre de la famille en reçoit un morceau, tout le monde rejoint son lit. C'est alors qu'une voix se fait entendre... un fantôme s'approche, ouvre la porte de la chambre du gamin. Et là, on rejoint le dialogue du chaperon rouge et du loup... "Pourquoi as-tu des grands yeux ?"

Certes, on ne retrouve pas les éléments iconographiques du conte dans les oeuvres de Lyddon mais son esprit et, suivant en cela les stratégies de l'inconscient onirique du déplacement et de la condensation, l'artiste nous engloutit dans le monde souterrain des rêves.

