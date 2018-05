Kanal Brut, la phase de "préfiguration" du projet Kanal

On a reproché à la Région de Bruxelles-Capitale de faire cavalier seul sur le projet qui porte désormais le nom de " Kanal - Centre Pompidou ". Le chemin parcouru en solitaire n'aura pas été vain : le travail accompli est sidérant. Quand on sait la complexité politique du pays, le goût national pour les travaux inutiles, les volontés d'hégémonie culturelle locales et l'adversité qu'a suscité le projet, il convient de tirer son chapeau... Qu'on en soit là relève tout simplement du miracle. Une visite en avant-première de l'ouverture de la première phase d'occupation, dénommée Kanal Brut, en attendant le début du chantier, nous a laissé fébrile. On a dû se pincer pour se convaincre que ce qu'on avait devant les yeux se produisait bel et bien à Bruxelles.

