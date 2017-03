DiMoDa, le musée qui n'existe pas (physiquement)

Le numérique s'intéresse de plus en plus à l'art qui s'intéresse de plus en plus au numérique. C'est à partir de ce constat qu'Alfredo Salazar-Caro et William James Richard Robertson ont décidé de créer DiMoDa (Digital Museum of Digital Art), le musée numérique d'art numérique. Si certains, comme le Centre Pompidou, proposaient déjà des visites virtuelles de leurs expositions, la particularité de ce musée qui a vu le jour en 2015 est qu'il n'existe pas physiquement.

Le but des deux créateurs était de fournir aux artistes qui utilisent les nouveaux médias un terrain de jeu où ils pourraient expérimenter différentes choses et dépasser leurs limites avant d'exposer leurs oeuvres. L'art numérique est accessible à toutes les personnes qui possèdent un ordinateur, ce qui engendre bon nombre de productions de mauvaise qualité. C'est la raison pour laquelle les créateurs de la plateforme travaillent avec des curateurs qui sélectionnent un nombre limité d'artistes pour offrir la meilleure qualité possible aux visiteurs du musée virtuel.

Pour permettre au public de visiter le DiMoDa, des casques de réalité virtuelle sont mis à disposition dans des musées de différentes villes aux Etats-Unis. La deuxième exposition, Morphé Presence, a voyagé dans 5 lieux différents en 2016 et se trouve maintenant au RISD Museum dans la ville de Providence aux États-Unis. On peut y retrouver des oeuvres de Rosa Menkman, Brenna Murphy, Theo Triantafyllidis et Miyö Van Stenis. Pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre là-bas, il est possible de télécharger une application sur leur site Internet qui permettra aux détenteurs du matériel adéquat de visiter les lieux.