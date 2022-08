© National

S’emparant librement de la tragique affaire Ihsane Jarfi, jeune homosexuel tabassé et tué à Liège le 22 avril 2012, Nabil Ben Yadir, le réalisateur belge des Barons, signe une œuvre d’une exigence et d’une violence extrêmes qui dépasse l’horreur déshumanisante pour mieux ébranler les certitudes et tenter de comprendre l’incompréhensible. Structuré en trois temps, convoquant un format image et une mise en scène proches de l’asphyxie, le film, véritable uppercut qui refuse toute forme d’esthétisation, double sa nécessaire prise en otage spectatorielle d’une vraie proposition de cinéma: inconfortable, douloureuse, profondément dérangeante. Une expérience presque intenable dont la radicalité brute hante et questionne durablement.