À la télé ce soir : Une bosse dans le cœur

En 2015, le Français de Bruxelles Noé Reutenauer avait réalisé une fiction de 20 minutes (Zoufs) sur la vie de sept personnes souffrant de handicap mental. Le réalisateur, qui pour la petite histoire anime des ateliers cinéma pour des publics marginalisés, consacre son premier long métrage documentaire à l’un de ses personnages: Kirill Patou. Noé a rencontré Kirill il y a dix ans alors que ce dernier participait à un spectacle circassien du côté de l’Espace Catastrophe. Une bosse dans le cœur raconte sa quête d’un amour idéal quasi inaccessible. Ses rêves de princesse, de bague, de mariage. Kirill a 35 ans. Il écoute du rap et découpe dans des magazines les photos d’un paquet de femmes qu’il épingle aux murs de sa chambre. Kirill a conscience de son handicap. Il sait ce qu’il aimerait être. Il sait aussi ce qu’il n’est pas. Puis, il se rend compte de comment les autres le voient. Reutenauer le filme en train de se promener dans les bois avec son casque sur les oreilles, ou de visiter un salon qui parle d’amour et de sexualité pour les personnes souffrant de handicap. Il capte surtout avec beaucoup de finesse la solitude dans les attitudes et les regards. À cheval sur le documentaire et la fiction, Une bosse dans le cœur raconte moins le handicap qu’une quête universelle de l’impossible. Un besoin de tendresse et une insurmontable forme de solitude. Le tout avec en guise de générique final la musique des Choolers et de ses deux MC atteints de déficience mentale.



