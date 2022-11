À la télé ce soir : Naked

“Notre cerveau est extraordinairement plastique et flexible. Il cherche des règles en suivant des voies genrées. Quand on dit “regardez comment les garçons et les filles sont différents”, c’est la fin du processus qu’on examine et pas le début. Un monde genré engendre un cerveau genré.” Qu’est-ce qu’une femme? Qu’est-ce qu’un homme? Qu’est-ce qui relève du ressenti? Et qu’est-ce qui est réel? Comment et pourquoi notre sexe définit notre vie? Voilà tout le programme de cette ambitieuse et imposante série documentaire qui explore en six épisodes de 52 minutes les questions de genre et d’identité sexuelle.

Psychiatre, économiste, médecin, psychothérapeute, journaliste culturelle, anthropologue… Naked est le résultat de centaines d’interviews menées par des chercheurs à travers le monde. Le premier volet part à la rencontre d’un enfant élevé dans la neutralité de genre en Suède et d’un autre encore tout jeune qui désire en changer. Biologique ou culturel? Inné ou acquis? “Rien ne prouve que les cerveaux masculins et féminins sont différents à la naissance, postule une chercheuse en neurosciences qui étudie les liens entre le cerveau et le comportement. Les parents me demandent souvent s’il est possible d’élever leur enfant sans le genrer. Il faudrait probablement l’enfermer dans une boîte. Et le priver de télévision et de jouet.”

Naked parle d’incongruence et de dysphorie de genre, de souffrance liée au sexe biologique, de filles qui vivent beaucoup plus mal leur puberté que les garçons. Diffusé dans la foulée, le deuxième épisode questionne le passage à l’âge adulte. Cette période où le corps change, où les poils poussent, où la voix mue… Les autres, programmés jeudi et vendredi en deuxième partie de soirée, s’intéressent au déséquilibre et aux phases d’ajustement que provoque la naissance d’un enfant (et à la réorganisation familiale qui l’accompagne). Ils se demandent si le patriarcat est lié à la culture ou à la biologie et comment l’oppression d’un sexe par l’autre s’est installée. Ils cherchent à savoir si les relations entre les sexes s’apaisent avec l’âge et comment les différences s’estompent. Il se penche enfin sur l’importance des mots dans l’assignation d’une identité, sur les dérives du quota et sur l’amour numérique et les relations avec des personnages virtuels. Solidement ficelé et particulièrement bien documenté, le travail de Cristina Trebbi, Jobst Knigge, Susanne Utzt et Stephanie Weimar résonne avec son époque et offre une vision riche et étayée sur ce fondamental débat de société.



