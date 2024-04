Sur Arte, le réalisateur Stan Neumann retrace en quatre épisodes la grande épopée agricole: Le Temps des paysans.

En 2020, Stan Neumann avait réalisé une série documentaire exceptionnelle, monumentale, passionnante, polyphonique racontant sur plus de trois siècles l’Histoire européenne des ouvriers. Qui ils étaient. D’où ils venaient. Ce qu’ils voulaient. Le réalisateur français né en 1949 à Prague délaisse cette fois les villes pour les campagnes et retrace en quatre épisodes (Âge d’or, âge de fer, Désastres et révoltes, Vers l’émancipation, Paysans envers et contre tout) la grande épopée agricole. Pendant plus d’un millénaire, l’Europe a été paysanne. Génération après génération, l’homme a pris soin de la terre pour se nourrir et nourrir ses semblables.

Ce peuple paysan qu’on dit aujourd’hui en voie de disparition, Stan Neumann est parti à sa rencontre. Il en raconte les peines et les rêves, l’indéfectible solidarité et l’esprit de révolte. Dit par Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsouko, extrêmement didactique, rythmé par un tas de petites animations, des images d’archives et les commentaires d’historiens, Le Temps des paysans raconte leur place dans la société, questionne le rapport entre la paysannerie et la religion et interroge la violence faite à la nature et la manière dont le capitalisme l’a remodelée. Une extraordinaire épopée qui débute dans les ruines de Rome avec la disparition de l’Empire et des grandes villes, qui explore à nouveau les mécanismes de l’oppression et de l’émancipation. Passionnant.