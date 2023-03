Taming the Garden: déracinés ***1/2

Un arbre immense poussé par un bateau dérive sur les eaux bleues de la mer Noire. L’image est surréaliste. Au son des oiseaux, les ouvriers s’éreintent tandis que de gros engins esquintent les jardins et les forêts. Ensemble, ils déracinent des arbres sur la côte géorgienne. Un homme richissime (le milliardaire Bidzina Ivanichvili, Premier ministre de 2012 à 2013) débourse une fortune pour se les offrir et les acheminer loin de là, à Tbilissi, pour décorer sa propriété. Des discussions interminables et de grands débats parfois complètement absurdes s’élèvent dans la population pauvre de la région. Si les uns y voient un moyen tombé du ciel (et arraché au sol) de gagner de l’argent facilement, d’autres pleurent ces folies d’oligarque. “Il sait que l’arbre ne survivra pas là-bas. Mais il l’a fait déraciner par principe. Cet arbre est tellement beau. À force de le voir tous les jours, vous l’avez oublié. Maintenant, il est défiguré.” Défiguré comme le paysage forcément amoché pour transporter ces centenaires parfois hauts comme un immeuble de quinze étages. Premier prix au festival international du film sur les droits de l’homme Docudays et Prix du jury des jeunes au festival Cinéma du réel, Taming the Garden est une réflexion sur l’asservissement de la nature par l’avidité humaine. “Et quand il n’y aura plus d’arbres?, questionne un des habitants dans le documentaire de Salomé Jashi. Il passera aux oiseaux…”

Documentaire de Salomé Jashi.