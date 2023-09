Sur les traces de Benjamin Biolay

C’est l’histoire d’un musicien qui sait tout faire mais pas conduire. Celle d’un mec follement élégant et irrévérencieux qui bouscule depuis plus de 20 ans l’Histoire de la chanson française. Révélé au grand public en l’an 2000 avec un album composé en compagnie de Keren Ann pour Henri Salvador (Chambre avec vue), Benjamin Biolay a tracé sa voie, remporté six Victoires de la Musique et embrassé le cinéma. Dans ce documentaire de Dominique Fargues auquel participent sa sœur Coralie, Clara Luciani, Alain Souchon, le journaliste Christophe Conte, Bernard Lavilliers, Juliette Gréco, Chiara Mastroianni, Jeanne Cherhal ou encore Melvil Poupaud, BB, veste des Lakers sur les épaules, emmène sur les lieux qui lui sont chers. Dans la rue Maurice Ravel à Villefranche-sur-Saône où il a passé son enfance, au conservatoire de Lyon où il a reçu sa formation classique mais aussi en concert et en studio pendant l’enregistrement de l’album Grand prix et d’une musique de docu (Et j’aime à la fureur) pour André Bonzel (C’est arrivé près de chez vous).

