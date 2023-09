Fanny Ardant rejoue sa carrière dans ce documentaire à voir sur Arte

Alors que Fanny Ardant vient de tourner avec François Truffaut ses deux premiers rôles de premier plan (La Femme d’à côté et Vivement dimanche!) qui seront aussi ses deux derniers à lui, le photographe William Karel présent pendant leur fabrication propose à la comédienne de lui tirer le portrait dans un documentaire. Quand ils en reparlent, des années plus tard, Fanny Ardant propose l’idée d’un faux docu. Un long mensonge où tout serait faux. Faux extraits de films, faux bouts d’essai. Ils commencent même d’ailleurs son tournage. La fille d’un conseiller du prince Rainier, officier de cavalerie, s’y invente une autre vie en forme d’hommage à Truffaut et à tous les réalisateurs qu’il lui a fait découvrir.

Naissance d’une passion utilise quelques-unes de ces séquences mais retrace surtout le vrai parcours de cette comédienne et de cette femme singulière, farouche, vibrante et sauvage, qui a reçu deux César, réalisé plusieurs films et triomphé au théâtre dans plus de 40 pièces. Ardant a joué pour Resnais, Antonioni, Costa-Gavras, Ettore Scola, Sydney Pollack, Agnès Varda. Mais c’est essentiellement à travers sa relation avec l’homme de sa vie qu’elle est ici racontée. “J’ai une vision noire de l’existence. Je lisais comme on se drogue pour oublier le chagrin”, se souvient l’actrice diplômée de Sciences Po qui a travaillé au Club Playboy et aime ceux qu’elle agace. Fanny Ardant émoi…