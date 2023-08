Que lire en cette fin de vacances? La rentrée littéraire en 40 romans

De Thomas Gunzig, éditions Au Diable Vauvert, 368 pages. Parution le 31/08.

Aujourd’hui, Fred est contrarié (la semelle de ses Nike se décolle) et sa femme Hélène re-re-re-regarde Titanic sur son écran géant: ainsi en va-t-il désormais du quotidien des derniers humains vivants et de leurs enfants. Car hier, la Catastrophe a bien eu lieu, donnant raison à Fred d’avoir acheter cette île (18 hectares, 500 mètres de long sur 300 de large) et de l’avoir remplie de tous les divertissements du monde. Reste une question que Robinson ne se posait pas: est-ce bien la peine de survivre quand on a tout détruit et qu’on a déjà tout sans le partager avec personne? Entre dystopie et satire socio-familiale, un Gunzig bon cru. (O.V.V.)