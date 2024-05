Retour sur la saga Mad Max, film par film

Avec ses enfants tueurs ou tués, ses corps cramés et mutilés, son esthétique punk-trash sans concession et sa morale flottante arrosée de désespérance sur fond de grand boxon post-apocalyptique, la franchise Mad Max carbure à une essence plus rare encore que cet or noir à même de faire courir toute la racaille du désert comme un élevage de poulets sans tête: la radicalité. En ce sens, le troisième épisode de la saga est une petite déception. Plus héroïque et bien-pensant, mais pas moins dégénéré pour autant, il en est en tout cas assurément le moins bon. Sur fond de guerre nucléaire ayant fini d’atomiser la société mourante, Max y passe de loqueteux cravachant les pieds dans la merde de porc au statut d’improbable prophète pour une poignée de mioches en quête de salut sous le regard courroucé de… Tina Turner. La mythologie séminale de ce qui est alors une trilogie emprunte ici notamment à la tradition antique via le motif de la fameuse roue de la fortune.