Zap Mama partage son extrêmement riche Odyssée

“Odyssée”

Pas encore de disque physique dispo parce que, comme l’explique Marie “Zap Mama” Daulne, le support est désormais lié à une tournée. Et aux éventuelles ventes d’après concerts. On le lui souhaite vraiment parce que cet album en langue française a les qualités de ses défauts ou plutôt, de ses interrogations. Extrêmement riche en sons, arrangements, rythmes, il a l’avantage de couvrir de multiples champs lexicaux. Chanson, afropop, funk, ballade, accompagnés de textes de Marie, sans doute parmi les plus intimes (Pazàpa) avec quelques réussites flagrantes: le titre gavé d’un acrobatique aria (TU.t.TU), ce bizarre et séduisant duo à la Gainsbourg-Birkin (Je sais tout) ou encore le plaisir de musique intégrale (Ami). Aux radios de jouer maintenant.



