Michel Viotte plonge dans les années 30 pour se pencher sur le sort des homosexuels et des lesbiennes sous le régime hitlérien.

Considérés comme faibles, vicieux et dégénérés, les homosexuels ont été combattus avec force par les nazis, qui entendaient enrayer la propagation de ce mal contagieux. « Pour un peuple, le domaine de la sexualité peut être synonyme de vie ou de mort, a déclaré Himmler en 1937 dans l’un de ses discours. Un peuple qui a beaucoup d’enfants peut prétendre à la domination du monde. À cela s’ajoute le fait que l’homosexuel est un homme radicalement malade sur le plan psychique. Je veux préserver l’œuvre d’assainissement racial que nous poursuivons pour l’Allemagne… »



Si plus de 50 000 homosexuels ont été condamnés à des peines de ­prison par le régime hitlérien, entre 5 000 et 10 000 ont été déportés dans des camps de concentration. Sans distinction de classe, d’âge ou de religion. Au début des années 1930, et ce depuis 1871, les rapports sexuels dits contre nature sont condamnés par le code pénal allemand. Mais une relative tolérance règne. Des publications spécialisées sont même éditées. Le pays compterait plus d’un million et demi d’homosexuels. Et Berlin est considérée comme la capitale gay de l’Europe. Hitler veut restaurer l’ordre et la morale. Entre 1934 et 1936, les inculpations sont multipliées par cinq. Et les années suivantes, 8 000 peines sont prononcées. Considérés comme ennemis de l’État, les homosexuels peuvent être incarcérés sans jugement dans un camp à titre préventif. Basé sur des témoignages de victimes, des archives récemment découvertes et les dernières recherches historiques, le documentaire classique et terrifiant de Michel Viotte raconte l’horreur. Les travaux forcés, les humiliations, les privations et les épreuves de normalisation. L’obligation de coucher avec des femmes dans des bordels aménagés sur place et la castration volontaire proposée contre promesse de libération. D’un autre temps et pourtant…