Un documentaire raconte le virage radical et autoritaire vécu par l’Inde, sous le Premier ministre Narendra Modi.

C’est le pays officiellement le plus jeune et le plus peuplé sur Terre. Il deviendra bientôt, selon les projections, la troisième économie mondiale derrière les Etats-Unis et la Chine. Son PIB est d’ores et déjà supérieur à celui de la France et à celui de ­l’ancien colonisateur britannique. Et son Premier ministre Narendra Modi est devenu l’un des chefs d’État les plus courtisés de la planète. Il est d’ailleurs proche, ces derniers temps, d’Emmanuel Macron qui lui vend des armes et lui a remis la grand-croix de la Légion d’honneur. Et ce alors qu’il sape allègrement les fondements de la démocratie et a clairement enterré la vision laïque et plurielle qu’avaient les pères fondateurs Gandhi et Nehru.

Sébastien Daguerressar, qui a réalisé et produit de nombreux reportages et documentaires en Inde ces quinze dernières années, a été témoin de la transformation du pays. Il en raconte le virage radical, autoritaire, ultranationaliste et religieux, et jauge l’ampleur du désastre derrière le voile des apparences. 10 à 15 % de la population indienne va bien. Très bien même. Mais les autres étouffent. L’Inde reste l’un des pays les plus inégalitaires au monde. 1 % de ses citoyens y détiennent 40 % des richesses. L’Etat a du mal à y assurer les besoins quotidiens de la population. Le Covid y aurait fait 4,7 millions de morts selon l’OMS. Et l’école y est devenue une fabrique de haine, un laboratoire idéologique.