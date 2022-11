The Playlist

S’appuyant sur le livre-enquête Spotify Untold, cette minisérie suédoise Netflix s’attache à retracer la création puis la montée en puissance du plus fameux service de streaming musical au monde. Lancée sur des bases presque utopistes, la success story Spotify charrie, on le sait, son lot de points sensibles et de controverses (autour de la faible rémunération des artistes, notamment). Pour mieux tenter d’en faire le tour, la série a l’originalité de prendre elle-même la forme d’une sorte de grande playlist narrative, chacun de ses six épisodes reflétant le point de vue et la subjectivité d’un des acteurs majeurs de l’aventure: le créateur Daniel Ek, le boss d’une maison de disques, la juriste qui a permis le lancement de ce juke-box infini, un codeur de génie, le cofondateur excentrique Martin Lorentzon, une chanteuse (fictive) mal lotie… Censée apporter de la complexité et de l’ampleur au propos, cette apparente bonne idée montre hélas rapidement ses limites. À l’image de sa mise en scène, très tape-à-l’œil, la série manque en effet clairement de profondeur et de nuance (l’épisode 4 sur le codeur est particulièrement cliché…). Le tout s’achevant sur un final un brin fumeux qui imagine le futur de Spotify à l’aune d’un vaste mouvement de protestation situé en 2025. Mouais…

Une série créée par Christian Spurrier et Luke Franklin. Avec Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg. Disponible sur Netflix. 6