The Cuphead Show! (saison 2)

En 2017, l’halluciné jeu vidéo Cuphead des frangins canadiens Moldenhauer rendait un vibrant hommage à l’animation rubber hose (littéralement animation “tuyau en caoutchouc”) des années 1920-30, telle que popularisée notamment par deux autres frères, les pionniers surdoués Dave et Max Fleischer (les personnages de Koko le clown, Betty Boop, Popeye, etc.). Logique, dès lors, qu’une série animée Netflix en prolonge aujourd’hui l’humeur et l’esprit sur le mode du cartoon vintage. Drôle, rythmée, constamment inventive, graphiquement irrésistible, The Cuphead Show! prend la forme d’un ensemble de courts épisodes à chute évoluant au gré de petits scénarios délirants infusés d’humour slapstick. Entre séquences musicales et comédie d’aventure, on y suit les tribulations loufoques de l’impulsif Cuphead et de son frère timoré Mugman, personnages à têtes d’objet qui multiplient les gaffes aux conséquences souvent chaotiques. Particulièrement enlevée, cette deuxième saison commence exactement là où la première s’était arrêtée -en prison, donc. Elle continue d’étendre joyeusement l’univers fantastique du show ainsi que sa galerie de personnages hauts en couleur. Pour enfants curieux autant que pour adultes esthètes férus d’animation à l’ancienne.

Une série créée par Dave Wasson. Disponible sur Netflix. 7