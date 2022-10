Les 29 et 30/10

Polar, thriller, giallo, horreur… Toute la littérature noire est à l’honneur pour cette quatrième édition du rendez-vous bruxellois consacré à ces genres. L’Iris Noir aura pour parrain et marraine les Français Franck Thilliez et Céline Denjean. Parmi les rencontres programmées, les auteurs invités (Barbara Abel, Olivier Norek, Nicolas Feuz, Claire Favan…) discuteront notamment du polar insulaire, de la littérature noire pour les plus jeunes ou encore de la construction d’un personnage récurrent.