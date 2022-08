La chorégraphe Leslie Mannès est unique: elle vibre, déconstruit, fortifie. Sa danse est un corps scandé, porté par les sons galvanisants de Thomas Turine et les lumières hypnotiques de Vincent Lemaître. Ensemble, ils poursuivent leur exploration scénique en invitant les spectateurs au plateau pour Rituels du désordre, un atelier dirigé par les artistes et restitué sur scène. L’art participatif ne vous plaît pas? Rattrapez Forces (le 08/10), sa sublime pièce pour trois femmes. Et vous regretterez sans doute de ne pas avoir dansé le pas.

De Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître. Les 27 et 28/09 au Manège (Mons), les 23/03 aux Écuries (Charleroi), du 21 au 24/06 au Varia (Bruxelles).