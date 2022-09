Poings de fuite

Le thriller d’espionnage The Old Man réussit à imposer Jeff Bridges en agent renégat, tueur en cavale hanté et effroyablement efficace.

À 72 piges bien tapées, Jeff “The Dude” Bridges joue un ex-cador de la CIA encore capable d’en découdre avec n’importe quel spadassin. On n’aurait pas misé ses économies sur un tel pitch. Pourtant, dès le premier épisode de The Old Man, on dirait bien que papy plonge, la nuit, son râtelier dans un cocktail Steradent qui ferait foirer n’importe quel contrôle anti-dopage. Tout juste sorti d’un cancer, Bridges incarne Dan Chase, agent rangé vivant sous les radars de la CIA pour d’obscures raisons. Pisté puis localisé par le FBI qui veut sa peau, il entame une cavale scandée par des scènes de confrontations physiques impressionnantes de réalisme, bagarres claustrophobes dont il sort vainqueur, notamment grâce à l’aide de ses deux chiens, diaboliquement dressés. Menant la chasse à l’homme, le directeur adjoint du contre-espionnage, Harold Harper (John Lithgow) ne joue pas une partition innocente dans ce jeu du chat et de la souris. Car le récit s’émaille de flash-back vers la mission passée de Chase en Afghanistan durant la guerre froide, d’où émergent certains fantômes encombrants pour lui et Harper. Ces deux fils temporels, en croisant leurs rythmes très différents (l’un angoissant, l’autre plus léthargique), confèrent un tempo particulier à la série, qui adoucit la sensation de déjà-vu (les cycles Bourne et Red).

© National

L’intérêt de la série réside dans le soin avec lequel elle dessine, au côté des protagonistes principaux, des personnages secondaires avec une réelle épaisseur, une complexité qui leur permet de se déployer tout au long des sept épisodes. Amy Brenneman (TheLeftovers) est Zoe, quinqua au cœur blessé que Chase embarque dans sa fuite, mais qui ne tarde pas à se rebiffer contre lui. Gbenga Akinnagbe (The Wire) incarne Julian Carson, un tueur free-lance qui, dans sa scène d’introduction, est un jeune homme doux, affable et altruiste, mais se mue en nettoyeur redoutable et d’une froide colère dès qu’il s’agit de dessouder en service commandé. Et au FBI, rien n’est simple non plus puisque Chase y a glissé un pion majeur à l’insu de tous, sa propre fille Angela (Alia Shawkat). Ainsi, dans les va-et-vient entre l’action et le film noir, The Old Man trifouille les thèmes de l’identité profonde, là où s’infectent les blessures existentielles et les conflits de loyauté d’une condition humaine noyautée par ses démons. Crépusculaire, la série malmène l’élasticité des codes éthiques et met en ballottage, par des flashs imaginaires déroutants, l’impulsivité de la violence chatouillée par l’instinct de survie.