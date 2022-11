Nowhere Special

Lorsqu’il apprend être atteint d’une tumeur au cerveau, John (James Norton), laveur de carreaux à Belfast et père célibataire de Michael (Daniel Lamont), un enfant de 4 ans, fait face à un double écueil: protéger le gamin de la terrible réalité, tout en lui trouvant une famille d’accueil. Et de prendre son bâton de pèlerin, aidé dans sa tâche par le bureau d’adoption. D’un sujet casse-pattes par excellence, Uberto Pasolini tire une petite perle sensible, évitant l’écueil de la mièvrerie comme celui du sentimentalisme pour livrer, sans éclats inutiles ni pathos, un drame profondément émouvant auquel la troublante alchimie entre James Norton et Daniel Lamont apporte un surcroît de force et de justesse. Court making of en bonus.

D’Uberto Pasolini. Avec James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins. 1 h 32. Dist: Cinéart. 7