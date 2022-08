© rtl

Après avoir plongé dans les dessous de l’affaire Wesphael avec Soupçons, RTL TVI annonce une minisérie documentaire en six épisodes consacrée au drame du Heysel. Alors qu’aux quatre coins du monde (et pas plus loin qu’à Bruxelles) les supporters de foot recommencent à faire du grabuge et à manifester toute leur violente bêtise, La Tragédie du Heysel reviendra sur les événements dramatiques (39 morts et plus de 400 blessés) qui ont émaillé la finale de la Coupe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus le 29 mai 1985.