Le cadre, le contexte, l’environnement peuvent participer à libérer la parole et inviter aux confidences. Hep Taxi!, qui fêtera tout prochainement ses 20 ans, en est un bel exemple. Piloté par la seule voix de Joëlle Scoriels, Dans la bulle de… entend jouer avec les sens de ses invités. Après avoir ôté leurs chaussures, ceux-ci seront amenés à plonger dans leurs souvenirs par le biais de stimuli visuels, sonores, olfactifs et esthétiques. Une photo, un parfum ouvriront un chemin dans leur mémoire. Ils seront également confrontés aux témoignages d’autres stars, de leurs amis, de leur famille et de leurs fans. Un rendez-vous mensuel sur les écrans à partir de fin octobre, début novembre.