Chronique d’une liaison passagère

Deux ans après le joli succès de Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Emmanuel Mouret, ce brillant chroniqueur du sentiment amoureux, revient avec une nouvelle fantaisie romantique où il capture le déploiement de la parole dans ce qu’il a de plus cinématographique. Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne y incarnent deux amants engagés à ne se voir que pour le plaisir et la légèreté, mais de plus en plus accaparés par leur complicité. Une délicieuse comédie rythmée par La Javanaise.

D’Emmanuel Mouret.