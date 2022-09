Bowie acteur – The Man Who Fell to Earth

Si on le vit devant la caméra de Nagisa Oshima (Furyo), David Lynch (Fire Walk with Me) ou Christopher Nolan (The Prestige), David Bowie n’a en définitive fait que d’épisodiques apparitions à l’écran. Son rôle le plus significatif restant celui qu’il tenait dans de The Man Who Fell to Earth, de Nicolas Roeg, en 1976, à savoir un extraterrestre débarquant, incognito, dans la cambrousse états-unienne, pour n’y rencontrer qu’incompréhension, l’acteur androgyne imposant sa présence énigmatique.

De Nicolas Roeg, 1976.