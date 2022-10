BMW: du jeu vidéo mais pas trop

Elon Musk transforme doucement ses voitures en consoles de jeu vidéo avec Tesla Arcade. Ce service de gaming dans l’habitacle propose une série de jeux légitimes parmi lesquels Sonic the Hedgehog et Cuphead. Face à l’ajout probable du gigantesque catalogue de Steam à bord de ses voitures les plus récentes, BMW réplique à son tour: le constructeur allemand vient d’annoncer le lancement d’AirConsole à bord de sa dispendieuse Série 7 de 2023. Hélas, ici, point de vraie manette à connecter en Bluetooth sur le terminal de l’habitacle. Le service, encore sans tarif annoncé, utilise en effet les smartphones des passagers en guise de joypad. Côté line up, l’AirConsole n’emballera pas plus les gamers puisque son catalogue se tapisse surtout de snack gaming copiant des hits multi-joueurs, particulièrement chez Nintendo. Une illustration de plus du gouffre technologique séparant Tesla de l’industrie automobile classique.