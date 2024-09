Il n’y a pas que les stories dans la vie. Pour s’évader, pour vibrer, pour s’instruire, pour se cultiver, pour travailler son empathie ou pour développer son esprit critique, si important aujourd’hui, rien de tel que les livres. Ce ne sont pas nos « lecteurs en vue » (artistes, designers, personnalités…) qui vont nous contredire.

Dans le cadre de l’opération L’Heure de Lire, neuf personnalités nous disent pourquoi ils lisent et partagent leurs récents coups de cœur.

“Pendant l’année, j’ai des lectures plus orientées boulot. Autrement, lire me stimule, m’ouvre l’esprit. Ça permet de penser ailleurs. C’est plus que de la détente”, explique Lucie Debay qui nous dévoile le top 5 de ses lectures.

“Je lis d’abord pour le plaisir, dans un monde anxiogène, ensuite pour m’ouvrir l’esprit. Rien de tel que se mettre dans la tête de l’autre pour mieux comprendre et mieux agir”, explique Étienne de Callataÿ qui nous dévoile son top 5.

“Mes lectures sont des moments hors du temps qui me permettent d’élargir ma perception du monde, ma sensibilité, mon imaginaire. Parfois un livre m’inspire pour créer”, explique Catherine Graindorge qui nous dévoile le top 5 de ses lectures.

“Lire, c’est la seule manière d’avoir une vision personnelle et singulière du monde. Entrer dans un livre, c’est entrer dans un univers”, explique Jean-Paul Knott qui nous dévoile le top 5 de ses lectures.

“La lecture réduit le stress lié à ma profession. Et améliore ma concentration. ça me permet d’acquérir ou d’enrichir mes connaissances générales dans tous les domaines. De développer mon esprit critique aussi. Lire m’aide souvent à prendre des décisions”, explique Isabelle Arpin qui nous dévoile son top 5.

“Je reste fortement attaché au livre, car je pense que c’est un des seuls formats qui me permet de m’immerger autant dans certains sujets. Le fait de souvent lire en étant isolé ou en voyage, je trouve que la lecture me nourrit énormément personnellement. J’ai du mal à trouver une équivalence dans d’autres médias -réseaux sociaux, presse, cinéma, etc.”, explique Youssef Swatt’s qui nous dévoile son top 5.

“Les réseaux sociaux nous polluent, moi le premier! Il est devenu complexe de se réserver des moments de liberté pour plonger dans un livre. Mais lire ouvre vers autre chose, comme un rêve qui permet d’imaginer des univers différents, dans une dimension parallèle”, explique Lionel Jadot qui nous dévoile son top 5.

“Il faut lire pour rester vivant. Un livre pour moi, c’est un continent à explorer, ce sont des pères, une famille retrouvée, des êtres à la présence éclatante”, explique Jean-Luc Moerman qui nous dévoile son top 5.