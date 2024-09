L’Heure de Lire: Le top 5 du designer Lionel Jadot

« Les réseaux sociaux nous polluent, moi le premier! Il est devenu complexe de se réserver des moments de liberté pour plonger dans un livre. Mais lire ouvre vers autre chose, comme un rêve qui permet d’imaginer des univers différents, dans une dimension parallèle », explique Lionel Jadot qui nous dévoile son top 5.

1. L’Enragé

Roman de Sorj Chalandon, éditions Grasset, 416 pages.

« J’ai adoré l’histoire de ce garçon enfermé dans une maison de redressement qui se bat contre le système. Ce livre, qui aurait pu être sombre, est empreint de vitalité et d’espoir. »

2. L’Anomalie

Roman de Hervé Le Tellier, éditions Gallimard, 336 pages.

« Le prix Goncourt 2020 me reste en mémoire. C’est du petit-lait pour moi qui suis un grand fan de science-fiction. Je ne vais pas le spoiler mais cela me parle, cette « anomalie » spatio-temporelle. »

3. Blast

Roman graphique de Manu Larcenet, éditions Dargaud, 816 pages.

« Larcenet est l’un de mes dieux! On suit un personnage un peu ermite, extrêmement fascinant et intelligent, dans des univers assez noirs. Une grosse claque en termes de roman graphique. »

4. Le Garage hermétique

Bande dessinée de Moebius, éditions Les Humanoïdes Associés, 120 pages.

« Mon préféré, mon inspiration permanente! On suit les pérégrinations du Major Grubert sans bien en comprendre la teneur. C’est assez chaotique et extrêmement poétique. »

5. Yoga

Essai d’Emmanuel Carrère, éditions P.O.L, 380 pages.

« J’avais commencé à le lire, ça m’avait ennuyé, j’avais abandonné et puis je l’ai repris cet été. Et en fait, c’est assez génial. C’est ce qui est intéressant avec la lecture: on peut se lasser, recommencer et finir par dévorer quand un auteur vous cueille. »