« Pendant l’année, j’ai des lectures plus orientées boulot. Autrement, lire me stimule, m’ouvre l’esprit. Ça permet de penser ailleurs. C’est plus que de la détente », explique Lucie Debay qui nous dévoile le top 5 de ses lectures.

1. La Semaine perpétuelle

Roman de Laura Vazquez, éditions Sous-sol, 320 pages.

« Un adolescent qui ne va plus à l’école communique avec des gens sur Internet. Ça part dans quelque chose de métaphysique, avec un décalage, un humour et une sensibilité assez incroyables. Il y a vraiment une recherche dans le rythme et dans les résonances. »

2. Métamorphoses

Essai d’Emanuele Coccia, éditions Rivages, 240 pages.

« Cette lecture enivrante ouvre le champ des possibles des relations interespèces. L’humain mange de tout, y compris des insectes sans le savoir. C’est comme si, en étant en nous, ils nous communiquaient leurs capacités. »

3. Triste tigre

Roman de Neige Sinno, éditions P.O.L, 288 pages.

« Ça a vraiment été un choc. J’ai lu d’une traite cette quête de vérité, cette autopsie d’un inceste qu’elle fait au moyen d’une recherche obsessionnelle. C’est très fort. »

4. Le Bel au bois dormant

Contes de Karrie Fransman et Jonathan Plackett, éditions Stock, 192 pages.

« Les auteurs ont changé dans les contes le genre des personnages. Dès qu’on applique aux hommes les adjectifs dévolus aux femmes, les personnages deviennent écervelés, débiles et d’une passivité hallucinante. »

5. Je suis une fille sans histoire

Récit d’Alice Zeniter, éditions L’Arche, 112 pages.

« Quelle est la place accordée aux personnages féminins et comment on représente leur corps? Ça me questionne sur les personnages que je dois endosser comme comédienne. »