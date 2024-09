« Je reste fortement attaché au livre, car je pense que c’est un des seuls formats qui me permet de m’immerger autant dans certains sujets. Le fait de souvent lire en étant isolé ou en voyage, je trouve que la lecture me nourrit énormément personnellement. J’ai du mal à trouver une équivalence dans d’autres médias -réseaux sociaux, presse, cinéma, etc. », explique Youssef Swatt’s qui nous dévoile son top 5.

1. En attendant Bojangles

Roman d’Olivier Bourdeaut, éditions Finitude, 160 pages.

« L’histoire m’a bouleversé et j’ai (beaucoup) pleuré au fil des pages. »

2. Je voulais que la nuit me prenne

Roman d’Isabelle Desesquelles, éditions Belfond, 208 pages.

« Son écriture m’a marqué. Je recommande cette autrice à beaucoup de mes amis. »

3. Ma confession

Récit de Léon Tolstoï, éditions Ginkgo éditeur, 130 pages.

« Ce livre m’a vraiment chamboulé philosophiquement, dans le bon sens du terme. »

4. Les Nuits blanches

Roman de Fiodor Dostoïevski, éditions Actes Sud/Babel, 400 pages.

« Le livre avec lequel j’ai découvert Dostoïevski et qui m’a beaucoup inspiré pour écrire une de mes chansons. »

5. Les Grandes Oubliées

Essai de Titiou Lecocq, éditions Proche, 224 pages.

« Je trouve que ce livre devrait être d’utilité publique et pourrait être intégré dans notre programme scolaire! »