« Lire, c’est la seule manière d’avoir une vision personnelle et singulière du monde. Entrer dans un livre, c’est entrer dans un univers », explique Jean-Paul Knott qui nous dévoile le top 5 de ses lectures.

1. Tout Balzac

Collection complète La Pléiade.

« La Comédie humaine en particulier. Tout chez Balzac me permet de mieux comprendre les autres, même si cela a plus de 200 ans, c’est extrêmement réaliste. Et souvent satirique. »

2. Foutez-vous la paix! et commencez à vivre

Essai de Fabrice Midal, éditions Pocket, 160 pages.

« Ca parle de lâcher prise, de nos émotions, comment être humain dans un monde qui ne l’est pas toujours. Je ne suis pas d’accord avec tout mais ça m’a fait réfléchir. »

3. Les Lendemains

Roman de Mélissa Da Costa, éditions Albin Michel, 384 pages.

« C’est un roman plutôt léger mais psychologique, qui parle de dépression et d’un jardin abandonné… Je n’ai pas su le lâcher et j’en suis sorti ragaillardi. »

4. Les mots sont des fenêtres(ou bien ce sont des murs)

Essai de Marshall B. Rosenberg, éditions La Découverte, 320 pages.

« C’est une initiation à la communication non violente. C’est puissant. On y apprend à communiquer avec fluidité, à s’exprimer avec sincérité et à écouter avec empathie. »

5. La Nuit, le Son de ta voix

Roman de Laure Pfeffer, éditions Thierry Magnier/L’Ardeur, 304 pages.

« C’est un roman « adolescent », une très jolie histoire de filles. Le titre m’avait plu, j’ai aimé cette explosion de plaisir, de sensualité, de sexualité. »