« Je lis d’abord pour le plaisir, dans un monde anxiogène, ensuite pour m’ouvrir l’esprit. Rien de tel que se mettre dans la tête de l’autre pour mieux comprendre et mieux agir », explique Étienne de Callataÿ qui nous dévoile son top 5.

1. Mon désir le plus ardent

Roman de Pete Fromm, éditions Gallmeister, 288 pages.

« L’amour conjugal, fou et ordinaire, confronté à la maladie, avec des dialogues dignes d’Audiard, formidable écho à l’exigence de respect mise en avant par Michael Sandel. »

2. Fille

Roman de Camille Laurens, éditions Folio, 256 pages.

« Le wokisme a ses excès, mais ils sont faibles en regard des souffrances ordinaires infligées hier et encore aujourd’hui aux femmes. »

3. Demande à la poussière

Roman de John Fante, éditions 10/18, 272 pages.

« Celle ou celui qui connaît des fins de mois difficiles en est-il responsable? Et comment vivre sans réciprocité? Écho du formidable Martin Eden de Jack London. »

4. Leurs enfants après eux

Roman de Nicolas Mathieu, éditions Actes Sud/Babel, 560 pages.

« Comment grandir dans un lieu et une époque de désindustrialisation et de déclassement, entre dérivatifs à l’ennui et colère sociale. »

5. Madame Hayat

Roman d’Ahmet Altan, éditions Actes Sud/Babel, 272 pages.

« Le roman est une ouverture sur le monde. Celui-ci, écrit en prison, présente un jeune héros qui vit le désargentement et interroge nos choix de vie et nos évasions. »