« Il faut lire pour rester vivant. Un livre pour moi, c’est un continent à explorer, ce sont des pères, une famille retrouvée, des êtres à la présence éclatante », explique Jean-Luc Moerman qui nous dévoile son top 5.

1. L’Archipel du goulag

Récits d’Alexandre Soljenitsyne, éditions Points, 924 pages.

« Cette fresque sur l’univers concentrationnaire russe est inouïe. On en ressort lessivé, les pieds glacés et les mains labourées par les barbelés. »

2. Tu m’as donné de la crasse et j’en ai fait de l’or

Récit de Pacôme Thiellement, éditions Massot, 192 pages.

« Ce livre m’a bouleversé en raison de son honnêteté. On y apprend que c’est dans la noirceur la plus profonde que jaillit la lumière et que le bonheur c’est du malheur transmuté. »

3. Le sang nouveau est arrivé

Récit de Patrick Declerck, éditions Gallimard, 96 pages.

« Une plongée à la hache dans « l’horreur SDF« . Ce livre évoque le destin fatal de tous ceux qui refusent d’obtempérer à l’injonction de productivité de nos sociétés. »

4. Habiter le trouble

Essai de Donna Haraway, éditions Dehors, 288 pages.

« Dans cet ouvrage, Donna Haraway nous apprend à nous laisser emporter par les grands enchevêtrements de l’univers. Cette quête est celle que je poursuis au travers de mes traits. »

5. Nous étions des géants

Récit de Yehuda Koren et Eilat Negev, éditions Payot, 304 pages.

« Cette histoire édifiante raconte l’incroyable survie d’une famille juive, ultra soudée, de personnes de petite taille passées entre les mains du docteur Mengele. »