Le reboot de « Chair de poule »: frissons façon soap pour ados

La nouvelle adaptation des romans Chair de poule de R.L. Stine, privilégie les codes du soap d’ados façon Riverdale tout en lorgnant du côté de Stranger Things.



Avant d’inspirer une première fois la télé dans les années 1990 et le cinéma en 2015 et 2018, Goosebumps/Chair de poule est une célèbre collection de romans jeunesse horrifiques et fantastiques signée R.L. Stine (entre 1992 et 1998). Son reboot sur Disney+, juste avant Halloween, traduit le besoin de la plateforme de trouver son Riverdale et son Stranger Things tout à la fois. Avec une certaine réussite.



Dans la petite ville de Port Lawrence, un groupe de potes composé de Margot, James, Isaiah, Isabella et Lucas voit son quotidien secoué par une série d’événements surnaturels et effrayants. Tout démarre lors d’une fête d’Halloween dans la cave d’une maison qu’ils pensaient abandonnée, en réalité occupée par le nouvel éducateur du lycée, Nathan Bratt (Justin Long) et hantée par la mort accidentelle et inexpliquée du jeune Harold Biddle, survenue 30 ans plus tôt, en 1993. Après avoir retenu ses pulsions pendant 30 minutes, la série lâche la bride au grand frisson. Mais plutôt que d’offrir à chaque épisode une histoire tirée de la collection de Stine et traitée séparément, Chair de poule préfère les intégrer l’une après l’autre dans le processus narratif. Et le résultat porte ses fruits: le récit linéaire redémarre systématiquement au moment de la fête clandestine originelle, observée depuis le point de vue d’un protagoniste profanateur

alors qu’il découvre son châtiment. Les troubles inspirés par les titres tels que Dangereuses photos, Le Masque hanté, Sous-sol interdit, L’Horloge maudite, Terreur sous l’évier, etc., enrichissent la trame de leurs enjeux. En arrière-plan, la possession de Nathan Bratt par l’esprit tourmenté du pauvre Biddle ouvre

une enquête sur les vraies causes de la mort de ce dernier et le rôle des parents dans ce qui pourrait être un cas aggravé de harcèlement. Chaque personnage est l’occasion d’une étude de caractère, de

l’exploration d’une obsession ou d’une blessure archaïque qui colle à la quête d’identité adolescente.

C’est lorsque la série signée Rob Letterman (derrière le film de 2015 déjà) et Nicholas Stoller (Platonic) assume pleinement sa dimension chorale qu’elle nourrit la curiosité, l’amusement et relance en permanence le suspense. À partir du troisième épisode, festival d’explosion de slime en mode fluo party, elle révèle même son ADN plus délirant, hommage appuyé au matériau d’origine. Alternant drôlerie, horreur et récit initiatique en poussant souvent les curseurs à fond, Chair de poule est une fable de plus sur le courage des ados et la désespérante inadéquation des parents.