En télé ce soir: la traque planétaire des pédocriminels

La documentariste Laetitia Ohnona décrypte la lutte contre les pédocriminels à travers le monde dans un film proposé ce mardi soir sur Arte.

Les chiffres donnent la nausée. En 2022, quelque 88 millions d’images pédocriminelles circulaient dans le monde et, chaque seconde, au moins deux images de viol d’enfant sont échangées sur Internet. En 2009, l’ONU estimait qu’à chaque instant, 750 000 prédateurs sexuels étaient connectés. Aujourd’hui, selon les experts, ils seraient trois fois plus nombreux. Environ 2,5 millions. Sans frontière ni régulation, Internet a entraîné l’explosion d’un fléau mondial. C’est que socialement, rien ne permet de détecter un pédocriminel. « Selon une enquête australienne menée sur plus de 2 000 hommes âgés de 18 à 65 ans, un homme sur six éprouve une attirance sexuelle pour les enfants et un homme sur dix est déjà passé à l’acte. La plupart sont mariés et ils sont trois fois plus nombreux à travailler auprès des mineurs que le reste de la population. » Après s’être penchée sur le viol (Elle l’a bien cherché) et l’inceste (Cours criminelles), Laetitia Ohnona s’est infiltrée au cœur des forces de police et des organisations qui luttent contre la pédocriminalité. Richement documenté, fruit de quatre ans d’enquête (en France, aux Philippines, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord), Pédocriminels: la traque parle de grooming, de sextorsion, du Web qui renforce les pulsions et les fantasmes, de la responsabilité des PDG de la tech et des tutos en ligne pour apprendre comment abuser de son bébé sans laisser de traces… Terrifiant.