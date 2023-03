Girls In Hawaii fête les 20 ans de son 1er album à l’AB

Le 14 décembre prochain, les Girls In Hawaii rejoueront leur premier album, From Here To There, sur la scène de l’Ancienne Belgique.

La date exacte ? Le 15 novembre 2003. Ce jour-là, les Girls In Hawaii sortaient leur tout premier album. Vingt ans et 3 LP plus tard, le groupe reviendra sur ce disque emblématique lors d’un concert-événement à l’Ancienne Belgique. Les billets seront mis en vente dès ce jeudi 30 mars, 11h. Ce sera l’occasion de recréer la scénographie des premières tournées (y compris avec les fameux moniteurs vidéos pilotés par Olivier Cornil, le photographe de la pochette), et de rajouter aux titres de From Here To There, quelques incontournables et même l’un ou l’autre nouveau titre. Nul doute que la formation aura également à cœur de rendre hommage à leur manager historique, Pierre Van Braekel, disparu l’été dernier.



Le concert s’inscrit dans le cadre de la série Rewind, initiée par l’Ancienne Belgique. L’idée ? Revenir le temps d’un concert sur des albums-clés de la pop belge. De fait, From Here To There a fait date. A l’époque, il a permis de concrétiser ce qui tenait jusque-là largement du fantasme : 10 ans après l’explosion de dEUS, la possibilité d’une scène indie rock du côté Sud du pays.

Sacrés Belges

Inspirés notamment par des formations américaines comme Grandaddy ou Pavement, les Girls In Hawaii sont alors incarnés par cinq garçons originaires pour la plupart de Braine L’Alleud – Antoine Wielemans, Denis Wielemans, Lionel Vancauwenberghe, Brice Vancauwenberghe, et Daniel Offerman. Poussés par des titres aussi imparables que Found In The Ground ou Organeum, ils trouveront écho en France, Allemagne, Italie, et même, encore plus improbable, en… Flandres, emmenant d’autres groupes dans leur sillage.

On célébrera d’ailleurs également les 20 ans des Sacrés Belges, bannière promo déroulée pour pousser cette génération made in Wallifornia. Cette même année, avait ainsi été organisé le fameux concert, durant laquelle s’étaient succédé les Girls In Hawaii, Ghinzu et Sharko. C’était déjà à l’Ancienne Belgique…