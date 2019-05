L'acteur français figurera au casting de la troisième saison de la série télévisée Westworld, qui sera diffusée en 2020, a déclaré à l'AFP son entourage, confirmant une information de médias américains spécialisés.

Selon le site The Hollywood Reporter, le comédien de 52 ans jouera un "méchant" dans cette série de science-fiction produite par HBO (Game of Thrones), son premier rôle récurrent à la télévision.

Westworld se déroule dans un parc d'attractions peuplé d'androïdes où tout est permis mais dont certains des "hôtes" cybernétiques se rebiffent.

De nouveaux arrivants feront aussi leur arrivée dans la série aux côtés de Vincent Cassel pour la saison 3: Aaron Paul (Breaking Bad) et Lena Waithe (Master of None).

Après ses succès en France (La Haine, Les Rivières pourpres, Le Pacte des loups), Vincent Cassel a fait ses débuts à Hollywood dans les années 2000 avec des rôles dans Ocean's Twelve et Ocean's Thirteen. Il a été particulièrement remarqué aux Etats-Unis pour sa participation à Black Swan aux côtés de Natalie Portman. Le comédien a reçu en 2009 en France le César du meilleur acteur pour son rôle de Jacques Mesrine dans le diptyque L'Instinct de mort et L'Ennemi public n°1.