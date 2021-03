Dans le cadre de la journée des droits de la femme, la RTBF donne la parole à cinq femmes pour réinventer des contes de fées un peu obsolètes.

Réinventer la belle et la bête, les 3 petits cochons, etc. pour les débarrasser de leurs stéréotypes de genres. Réécrire les contes classiques qui nous ont tous et toutes bercées depuis notre plus tendre enfance. C'est la mission que s'est fixée la RTBF avec les podcasts "il serait une fois".

Cinq humoristes belges, cinq histoires disponibles gratuitement sur Auvio en format podcast. Balayée l'image du preux chevalier secourant sa demoiselle sur son cheval blanc. Place désormais à une jeune femme qui se demande comment récupérer le numéro de GSM de son voisin de siège dans l'avion. Place à une Belle moderne, étudiante, libre d'esprit, anticonformiste et amatrice de rap...

Cendrillon, Aladdin, Les Trois Petites Cochonnes, la Belle et la Bête et Barbe Bleue sont racontées respectivement par Camille Wernaers, Fanny Ruwet, Charlotte Dekoker, Florence Mendez et Sandra Zidani.

>> A retrouver ici

Charles Christiaens

