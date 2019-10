En 2017, Amazon annonçait une série sur l'univers de J.R.R. Tolkien. Deux ans après cette annonce, on en sait maintenant plus sur cette nouvelle incartade dans la Terre du Milieu.

En 2014, Le Hobbit: La bataille des cinq armées venait conclure la trilogie réalisée par Peter Jackson. Depuis la diffusion de cet opus assez controversé, on pensait en avoir fini avec l'univers de Tolkien sur nos écrans. Mais c'était sans compter sur Amazon qui en 2017 annonce le rachat des droits du Seigneur des anneaux pour un montant avoisinant les 250 millions de dollars et déclare qu'une série fera son apparition prochainement sur leur plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Deux ans après cette annonce, on commence à en savoir un peu plus sur le projet. On sait que la série devrait prendre place au cours du Deuxième âge de la Terre du Milieu. Les évènements se passeront donc bien avant les aventures de Frodon et ses compagnons qui se déroulaient quelques millénaires plus tard. Cette annonce met également un terme aux rumeurs annonçant que la série devrait suivre la jeunesse d'Aragorn. Aucune annonce officielle concernant l'intrigue principale du show n'a cependant encore été communiquée à ce jour.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Peter Jackson

En ce qui concerne le réalisateur néo-zélandais, responsable de la trilogie originale et de celle du Hobbit, il ne devrait a priori pas faire partie de l'aventure. "Je ne suis pas impliqué du tout sur la série, expliquait-il à Allociné. Je comprends que mon nom puisse être cité mais il n'y a rien qu'ils ne se passe avec moi sur le projet." Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la série, dévoilant les noms des personnes impliquées dans le projet, vient confirmer les propos de Jackson, son nom n'y apparaissant pas. Les rênes de la série seront confiées aux scénaristes John D. Payne et Patrick McKay qui ont été confirmés en tant que showrunners. Juan Antonia Bayona fera également partie du projet. Le réalisateur espagnol du dernier Jurassic World réalisera les deux premiers épisodes de la série et en sera également le producteur exécutif.

Will Poulter, futur interprète de Beldor dans la série. © iStock

Casting

Au casting a été annoncé le talentueux Will Poulter, vu récemment dans Midsommar ou encore dans Bandersnatch, l'épisode interactif de la série Black Mirror. L'acteur de 26 ans devrait jouer Beldor, un des protagonistes principaux de la série. Première annoncée au casting, la jeune actrice australienne Markella Kavenagh incarnera quant à elle Tyra, dans son premier rôle pour une grosse production. Aucune info, cependant, concernant le personnage qu'interprètera l'acteur de la série Years and Years Max Baldry.

Dernier annoncé en date, Joseph Mawle jouera Oren, principal méchant de la série. Après avoir joué Benjen Stark dans Game of Thrones, l'acteur passé par Westeros rejoindra donc la Terre du Milieu.

En attente d'une date

Le début du tournage est prévu pour 2020 en Nouvelle-Zélande, où ont été filmées les deux trilogies. Si aucun problème ne se déclare lors de la production des 20 premiers épisodes, la série qui devrait se décliner en cinq saisons pourrait débarquer dans le courant de l'année 2021 sur Prime Video.

Audry Losada Valle