La dernière fois que nous avons vu Maisie Williams, c'était en Arya Stark naviguant loin de Westeros, après avoir aligné les cadavres le long du chemin initiatique qui l'avait élevée de petite princesse manquée à badass royale. La revoilà dans cette comédie noire, grinçante et survitaminée, où elle interprète Kim Noakes, jeune fille élevée dans l'isolement par une mère survivaliste (géniale Sian Clifford, de Fleabag) suite au décès de son père. Lors de sa première sortie dans le monde, elle rencontre deux jeunes charlots, Jay et Nicky, qui testent sur elle leur dernier prank à base d'apocalypse nucléaire. Un déclic se produit en Kim: elle file, dans un réflexe pavlovien incontrôlable, tuer l'assassin de son père. Soudain munie d'aptitudes qui feraient passer Jason Bourne pour Bob l'Éponge, elle provoque une réaction en chaîne et embarque Jay, Nicky et sa mère dans une spirale de bastons et de vaudeville où les placards se prennent en pleine poire. Pugnace et piquant d'humour british, le retour de Maisie, lui, se fait par la grande porte.