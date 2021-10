3 star star star star star

Comme The Terror avant elle, The North Water adapte un roman (ici de Ian McGuire) qui jette dans les mers glacées du milieu du XIXe siècle un groupe d'hommes aux prises avec des éléments aussi extrêmes que leur propre violence.

Au milieu des mers arctiques du Groenland, le Capitaine Brownlee (Stephen Graham) mène son équipage du "Volunteer" vers une chasse aux phoques et aux baleines qui va tourner au huis clos dramatique et sanglant. À son bord, le jeune chirurgien Patric...

Au milieu des mers arctiques du Groenland, le Capitaine Brownlee (Stephen Graham) mène son équipage du "Volunteer" vers une chasse aux phoques et aux baleines qui va tourner au huis clos dramatique et sanglant. À son bord, le jeune chirurgien Patrick Sumner (Jack O'Connell), ancien militaire qui traîne un lourd passé et une addiction au laudanum, se retrouve au milieu d'une horde de barbus plus ou moins hostiles d'où émerge la figure de Henry Drax, (Colin Farrell), bagarreur notoire, manipulateur démoniaque qui fera régner la terreur. Brownlee avait prévu avec son armateur de saborder son navire pour faire raquer l'assurance. Mais c'est le meurtre crapuleux d'un jeune mousse et une tempête fatidique qui vont faire sombrer l'expédition dans une spirale destructrice et une lutte folle pour la survie. Au gré d'une cinématographie contemplative et angoissante qui magnifie la prison de glace et les tensions internes des personnages, la virilité ultraviolente se déploie à mesure que le voyage s'enfonce dans la catastrophe. Farrell est flippant et O'Connell impressionnant dans ce cruel duel au soleil de minuit.