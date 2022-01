3 star star star star star

Les jeunes ont vécu des chamboulements profonds depuis qu'ils ont fait la connaissance du confinement. Ce documentaire montre le quotidien de onze enfants entre mars 2020 et janvier 2021.

Quand on parle des enfants et des adolescents en cette morne période de pandémie, c'est souvent pour se demander si on va pouvoir les envoyer à l'école, si on doit leur imposer le port du masque et la vaccination. Et le cas échéant, ce qu'on va en faire pendant notre journée de boulot. Les jeunes ont pourtant vécu des chamboulements bien plus profonds depuis qu'ils ont fait la connaissance du confinement. Ce documentaire montre le quotidien de onze enfants entre mars 2020 et janvier 2021. Il y a Lilou, 15 ans, en Espagne, qui ne peut pas laisser entrer la maladie dans sa maison vu les problèmes de santé de sa maman. Mina, 17 ans, en Norvège, dort pendant ses cours en ligne. Alecsander, même âge, au Brésil, devient fou enfermé et passe son temps à regarder la rue. Clyde, 9 ans, aux États-Unis, qui a déjà bien capté la bêtise de ses dirigeants politiques, se sent bizarre d'avoir quitté Brooklyn pour la Caroline et de ne pas vivre la même chose que ses camarades de classe. Yakal, 15 piges, au Guatemala, voit les bienfaits de la pandémie pour notre planète et se veut très prudent car asthmatique. Ils essaient de donner le change, de faire bonne impression. Mais tous sont submergés par leurs sentiments. Le couvre-feu à 20 heures mélangé aux protestations BLM après la mort de George Floyd et aux explosions au port de Beyrouth... Portrait morcelé d'une jeunesse qui essaie d'exister jusqu'à ce qu'elle puisse vivre.