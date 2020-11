4 star star star star star

Un thriller intense que Brian De Palma réalisa au début de sa carrière, alors qu'il n'avait que 32 ans.

Les nombreux admirateurs de Brian De Palma ne cachent généralement pas leur faible pour Sisters, un thriller intense qu'il réalisa au début de sa carrière, alors qu'il n'avait que 32 ans. Déprimé, le cinéaste était part...

Les nombreux admirateurs de Brian De Palma ne cachent généralement pas leur faible pour Sisters, un thriller intense qu'il réalisa au début de sa carrière, alors qu'il n'avait que 32 ans. Déprimé, le cinéaste était parti sur un coup de tête vers la Californie où il avait trouvé refuge chez deux actrices en colocation: Jennifer Salt et Margot Kidder. Il allait bientôt sortir avec la seconde, et embarquer les deux dans un film écrit rapidement à partir d'un article de presse sur des soeurs siamoises en Russie. Genèse particulière pour un projet également particulier, qui voit une journaliste témoin d'un meurtre mener sa propre enquête sur une femme criminelle, dont elle ignore qu'elle a une soeur jumelle. L'hommage à Hitchcock est patent, depuis la situation de départ évoquant Fenêtre sur cour à la musique confiée à Bernard Herrmann. Et les frissons d'horreur se multiplient au fil d'un spectacle aussi visuellement inspiré qu'extrême dans son impact. À voir absolument!