4 star star star star star

Fabriqué avec de nombreuses images d'archives et pimenté par quelques dessins, un docu bien ficelé, glamour et politique.

En 1959, invité par l'imprésario d'Ella Fitzgerald, Yves Montand présente un récital à Broadway... Marylin Monroe va voir le crooner français sur les planches. Elle lui écrit même une lettre et le dit formidable. Et...

En 1959, invité par l'imprésario d'Ella Fitzgerald, Yves Montand présente un récital à Broadway... Marylin Monroe va voir le crooner français sur les planches. Elle lui écrit même une lettre et le dit formidable. Et avec son mari, le dramaturge et romancier Arthur Miller, les invite à manger lui et Simone Signoret. Quelques semaines plus tard, alors que Monroe a fait embaucher Montand pour lui donner la réplique dans Le Milliardaire et que Signoret est en passe de recevoir un Oscar, les deux couples vivent le temps du tournage dans des bungalows voisins sous le soleil d'Hollywood. Le documentaire de Patrick Glâtre et Sylvain Bergère raconte le triangle amoureux en forme de carré. Deux couples mythiques qui partagent des convictions et vont passer pour les besoins d'un film plusieurs mois ensemble, quasiment jour et nuit, avec la conclusion que l'on connaît. Fabriqué avec de nombreuses images d'archives et pimenté par quelques dessins, un docu bien ficelé, glamour et politique.