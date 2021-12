4 star star star star star

Furkan, 10 ans, est le fils cadet d'une famille kosovare qui vit à Horndal, au centre de la Suède. Ils sont demandeurs d'asile. Alors que les démarches aboutissaient à un premier refus, ses deux soeurs aînées, Ibadeta et Djeneta, sont soudain tombées dans un coma profond.

Une énigme médicale qui porte le nom de "syndrome de résignation": un manière de "faire le mort" face à l'inextricable ou au danger. Par-delà la souffrance intériorisée, la réalisatrice Dea Gjinovci instaure un dialogue visuel poignant entre les deux soeurs alitées et leur frère, qui veut construire une fusée pour les emmener en sécurité, sur Mars. Entre les étapes d'une intégration administrative difficile, la réalisatrice offre des images extérieures (rues, jardins, forêts) tournées entre chien et loup, des clairs-obscurs qui fixent le temps imperceptiblement dans l'aube ou le crépuscule. Le destin incertain de cette famille s'inscrit alors dans une réflexion subtile, poétique mais aussi terriblement réaliste sur l'exil, ses traumas et ses espoirs fulgurants.